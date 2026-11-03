Decore su hogar con el encanto de las tradicionales pastoras

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Decorar el hogar con el encanto de las tradicionales pastoras exige tomar en cuenta el interior de la casa y los ambientes que se quieren crear.

Doña Marcela Gamboa explica en qué parte de la vivienda conviene colocarlas, qué variedades y colores permiten distintos ambientes y cómo combinarlas con otros elementos navideños sin recargar la decoración.

Además, la especialista detalla qué macetas realzan su belleza y cómo armar centros de mesa y arreglos navideños utilizando esta flor de la Navidad.