Decore su hogar con el encanto de las tradicionales pastoras

Doña Marcela Gamboa enseña a combinar pastoras con elementos navideños sin recargar.

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Decorar el hogar con el encanto de las tradicionales pastoras exige tomar en cuenta el interior de la casa y los ambientes que se quieren crear.

Doña Marcela Gamboa explica en qué parte de la vivienda conviene colocarlas, qué variedades y colores permiten distintos ambientes y cómo combinarlas con otros elementos navideños sin recargar la decoración.

Además, la especialista detalla qué macetas realzan su belleza y cómo armar centros de mesa y arreglos navideños utilizando esta flor de la Navidad. 