Decomiso récord de metanfetaminas enciende las alertas en el país

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

El decomiso récord de 48 kilos de metanfetamina enciende las alertas en el país sobre una posible transformación del mercado criminal según lo informado.

Asimismo, la extradición de cinco sospechosos se suma a este panorama que advierte sobre un cambio en el negocio del narcotráfico.

Gustavo Mata, exministro de seguridad, afirma que “el mercado de droga sintética, principalmente en todo Centroamérica hacia Sudamérica pues está cogiendo un auge importante”.

Por consiguiente, el decomiso récord de metanfetamina y la extradición de cinco sospechosos alertan sobre una posible transformación del mercado criminal en Costa Rica.