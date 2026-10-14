Decomiso de licores en la frontera sur aumentó este año un 48%

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El decomiso de licor en la frontera sur creció 48,3% y pasó de 27.806 a 41.242 unidades, según datos del Ministerio de Seguridad Pública. Los controles policiales permiten detectar mercancía que ingresa de manera irregular y evitar que llegue a los comercios.

Gerald Camacho, director de la Policía de Fronteras, indicó que el análisis comparativo abarca el periodo de enero a octubre entre 2025 y 2026. Señaló que se está desarticulando la evasión fiscal y que fortalecerán los esfuerzos para proteger la salud pública y las finanzas del Estado.

El ingreso irregular también genera competencia desleal para los comercios que cumplen con las obligaciones tributarias. La mayoría de los productos llegan a comercios pequeños.