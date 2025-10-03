Una investigación por defraudación fiscal llevó a las autoridades a realizar allanamientos en San Vito de Coto Brus, donde se procedió al decomiso de equipos electrónicos del alcalde de dicho cantón.

Los agentes, siguiendo las pesquisas de la Sección Anticorrupción, detuvieron además a dos hombres de nacionalidad oriental, quienes son señalados de actuar como intermediarios en una organización delictiva.

Dicha agrupación se dedicaba presuntamente a eliminar los registros de deudas que empresas y personas mantenían con el Ministerio de Hacienda. En meses anteriores, una mujer también fue detenida por su presunta vinculación con esta misma estructura criminal.