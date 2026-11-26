Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) decomisó 1.040 kilos de embutidos en varios establecimientos de Sixaola, en Talamanca, debido a que los productos incumplían los estándares mínimos de la cadena de frío.

El decomiso se realizó durante un operativo sanitario en diferentes comercios de la zona, donde las autoridades detectaron que los alimentos no cumplían con las condiciones necesarias de refrigeración.

¿Qué es la cadena de frío?

La cadena de frío es fundamental para conservar los productos y reducir el riesgo de contaminación que pueda afectar la salud de los consumidores.

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SENASA informó sobre el resultado del operativo mediante sus canales oficiales.