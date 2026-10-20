Decomisan más de una tonelada de comida tras detectar irregularidades

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Autoridades decomisaron más de una tonelada de productos pesqueros en el sector de Km 35, en Golfito, tras detectar inconsistencias en la documentación que respaldaba su procedencia.

El operativo contó con la participación de varias instituciones encargadas de velar por la seguridad sanitaria y el cumplimiento de la normativa pesquera.

Decomisan pulpo y cambute durante operativo en Golfito

Durante la inspección, la Policía de Fronteras, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el Servicio Nacional de Guardacostas decomisaron 1.278 kilogramos de pulpo y 9 kilogramos de cambute.

Las autoridades detectaron inconsistencias en los documentos presentados para acreditar el origen de los productos.

Estas irregularidades impedían verificar su trazabilidad sanitaria y procedencia, requisitos fundamentales para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Destruyen los productos y citan a los involucrados

Como parte del operativo, las autoridades decomisaron los productos pesqueros y el vehículo utilizado para transportarlos.

Además, destruyeron la mercancía y citaron a las personas involucradas ante la Fiscalía de Corredores.

Coordinación institucional refuerza los controles

La intervención conjunta fortalece la vigilancia de las actividades pesqueras y sanitarias en la zona sur del país.

Asimismo, busca proteger la salud pública y promover el cumplimiento de las regulaciones que resguardan los recursos marinos.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.