Descubren producto en mal estado dentro de reconocido negocio

Un operativo conjunto entre la Policía Municipal y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) permitió el decomiso de 450 kilos de carne en aparente mal estado dentro de una empacadora ubicada en avenida 5, en San José.

La intervención se realizó gracias a una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades sobre presuntas irregularidades en el manejo de productos cárnicos dentro del establecimiento.

Detectaron carne contaminada y sin trazabilidad

Durante la inspección, las autoridades encontraron carne contaminada con boñiga y productos que no contaban con los controles sanitarios ni la trazabilidad requerida.

Además, los funcionarios detectaron condiciones insalubres dentro de la empacadora, lo que encendió las alarmas por el posible riesgo para la salud pública.

Debido a la situación, SENASA procedió con el decomiso inmediato de aproximadamente 450 kilos de carne y emitió una orden sanitaria contra el negocio..

Denuncia ciudadana fue clave para el operativo

Las autoridades destacaron que la colaboración de la ciudadanía fue fundamental para ejecutar el operativo y evitar que estos productos llegaran a los consumidores.

Tanto la Policía Municipal como SENASA aseguraron que continuarán realizando inspecciones para proteger la seguridad alimentaria y verificar que los comercios cumplan con las normas sanitarias correspondientes.

Autoridades reforzarán controles sanitarios

Las instituciones hicieron un llamado a la población para denunciar cualquier situación sospechosa relacionada con la manipulación o venta de alimentos en condiciones inadecuadas.

Según indicaron, este tipo de operativos busca garantizar la salud pública y evitar riesgos para los consumidores.