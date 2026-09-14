Decomisan peligroso producto que promete bajar de peso

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Ministerio de Salud de Costa Rica decomisó viales de la marca Exogenics, productos que afirman contener semaglutida y tirzepatida y que se promocionan para bajar de peso.

Producto no tiene registro sanitario

Durante una inspección sanitaria, las autoridades determinaron que los productos no cuentan con registro sanitario vigente en Costa Rica y que se desconoce su procedencia.

Por eso, el Ministerio de Salud no autorizó su comercialización, distribución ni uso en el país.

La autoridad advirtió que estos productos pueden representar un riesgo, pues no existe certeza sobre su composición, concentración, fabricación, esterilidad, almacenamiento, transporte o posible presencia de contaminantes.

Además, el uso de productos inyectables sin autorización puede provocar reacciones adversas, contaminación, falsificación o falta de efectividad terapéutica.

Salud pide evitar compras por redes sociales

El Ministerio de Salud recomendó adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados y bajo valoración médica.

También pidió verificar el registro sanitario antes de utilizar productos con semaglutida, tirzepatida, liraglutida u otros péptidos.

Las autoridades aconsejan desconfiar de ofertas que prometan resultados rápidos o garantizados para perder peso.

¿Dónde denunciar productos sospechosos?

La población puede denunciar productos de procedencia dudosa ante el Ministerio de Salud. Se recomienda aportar fotografías, lote, comprobante de compra, enlaces o capturas de las publicaciones.

Las denuncias pueden realizarse al correo [email protected] o en el Área Rectora de Salud más cercana.

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Fuente: Ministerio de Salud de Costa Rica.