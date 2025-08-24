Por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio de Seguridad dio a conocer el decomiso 1299 paquetes de cocaína (cada uno de un kilo), ocultos dentro de una microbús en la Zona Sur.

El operativo, realizado este sábado, inició con el reporte de que una buseta aparentemente transportaba droga. Ante ello, Fuerza Pública se desplazó hasta el sector de Piedras Blancas, con el objetivo de ubicar el vehículo sospechoso.

Cuando se ubicó la buseta, los oficiales le ordenaron a su conductor detenerse, este hizo caso omiso a la orden, por lo que interceptaron la unidad de transporte un kilómetro después del retén.

En la buseta viajaban dos hombres identificados con los apellidos Porras, conductor, y Castro, acompañante. Durante la revisión de los vidrios, los oficiales notaron varios bultos sospechosos, además, encontraron en el asiento del pasajero un arma de fuego larga, equipada con una mira láser.

En coordinación con la Policía de Control de Drogas (PCD), se decomisó los 1299 paquetes de cocaína, ¢89 mil y $21. También el vehículo fue incautado, como parte de la evidencia.

Los dos detenidos quedaron a la orden de las autoridades judiciales para continuar con el proceso correspondiente.