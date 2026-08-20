Decomisan más de 900 kilos de carne en supermercado

En un operativo conjunto entre Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Policía Fiscal, Ministerio de Salud y la Municipalidad de San José, se decomisaron 975 kilos de carne en el “Supermercado Asiático Gingko”.

Carne decomisada

Entre los productos decomisados se encuentran alimentos provenientes de China que ingresaron al país sin autorización sanitaria.

También encontraron pollo y pato procedentes de un matadero no autorizado por SENASA.

Imágenes

Además SENASA compartió imágenes del operativo y decomiso.

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