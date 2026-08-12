Decomisan más de 2000 licores y electrodomésticos en Limón

La Fuerza Pública decomisó más de 2000 unidades entre licores y electrodomésticos que eran transportados de manera ilegal desde Panamá hacia territorio costarricense, en un operativo realizado en los puestos de control de Talamanca, Limón, durante las últimas 12 horas.

Los oficiales lograron interceptar tres vehículos que trasladaban la mercadería sin la documentación requerida, poniendo a los ocupantes a disposición de las autoridades competentes mientras la carga fue entregada a la Policía de Control Fiscal para los trámites correspondientes.

La institución ha intensificado los operativos en la ruta nacional que conecta con la frontera sur, como parte de las estrategias para combatir el ingreso irregular de productos al país.