Decomisan más de 1300 bebidas alcohólicas a conductor en Puntarenas

La Fuerza Pública detectó el cargamento ilícito durante un operativo de control en la Ruta 34, específicamente en el cantón de Garabito, donde los oficiales detuvieron a un vehículo que transportaba más de 1,300 unidades de bebidas alcohólicas sin la documentación requerida.

Al inspeccionar el automotor y solicitar los papeles al conductor identificado con el apellido Rojas, las autoridades verificaron que carecía de las facturas correspondientes que acreditaran la procedencia legal de la mercancía.

El hombre quedó sujeto al procedimiento judicial correspondiente, mientras los agentes coordinaron con la Policía de Control Fiscal para determinar el destino de las bebidas incautadas y las posibles sanciones aplicables.