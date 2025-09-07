Escrito por: Eduardo Troconis.

Las autoridades decomisaron dos estañones cargados con 600 litros de combustible en la zona fronteriza con Nicaragua, específicamente en Cutris de San Carlos. El operativo forma parte de las acciones que se mantienen contra la minería ilegal en el sector de Crucitas.

De acuerdo con el reporte oficial, el combustible ingresó al país en una panga, misma en la que regresaron a territorio nicaragüense al menos 20 personas al percatarse de la presencia policial.

“El esfuerzo de nuestros agentes en la zona ha dado resultados importantes como este comiso, y ya se han registrado otros en aumento, relacionados con combustible tipo diésel y gasolina, lo cual afecta la cadena de suministro y la logística de estos grupos irregulares”, destacó uno de los oficiales a cargo del operativo.

Este tipo de decomisos busca debilitar la operatividad de quienes impulsan la extracción ilegal de oro en la zona norte del país, una práctica que continúa siendo vigilada por los cuerpos de seguridad.