Casi una tonelada de metanfetamina fue decomisada en un microbús escolar intervenido en Orotina, según confirmó la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico, que coordinó el operativo junto con la Fuerza Pública y el Servicio Nacional de Guardacostas.

El director de la División de Control de Drogas detalló que la carga, valorada en varios millones de dólares, estaba oculta en dobles fondos y compartimentos sellados, mientras inteligencia policial indica que el cargamento pertenecía a un cartel internacional que utilizaba rutas escolares para evadir controles.