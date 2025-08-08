Un costarricense que ingresó vía aérea desde Colombia transportaba mil unidades de medicamentos ilegales ocultos en su equipaje, decomisados por el OIJ y la Policía Aeroportuaria durante un operativo antidrogas.

Este contrabando, parte de la Operación Pangea que involucra a países de la región desde diciembre pasado, pretendía comercializar fármacos sin registro sanitario poniendo en riesgo la salud pública.

Las autoridades reforzarán controles en aeropuertos hasta septiembre próximo para frenar redes de distribución ilícita.