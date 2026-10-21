Decomisan 150 kilos de cocaína que tenían como destino Costa Rica

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Las autoridades decomisaron 150 kilos de cocaína que tenían como destino Costa Rica tras una persecución en Panamá. El conductor del vehículo detectado en un control de carretera intentó fugarse y chocó una unidad del Grupo de Reacción Inmediata.

El jefe de la cuarta brigada occidental de Senafront, Adolfo Tejía, informó que se identificaron dos vehículos en precipitada fuga y se retiró uno. Tras varios minutos de seguimiento, los sospechosos fueron detenidos. Al verificar el vehículo en coordinación con la Fiscalía de Drogas se constató que contenía 150 paquetes. El oficial herido se mantiene recibiendo atención médica en un hospital de la localidad.