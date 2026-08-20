Decomisan el 100% de los productos de local en San José

Las autoridades realizaron un operativo este jueves en dos locales comerciales ubicados en el centro de San José, específicamente 200 metros al norte de Torre Mercedes.

Durante la intervención, funcionarios de Hacienda y la Municipalidad de San José inspeccionaron los establecimientos y detectaron diferentes situaciones que llevaron a tomar medidas contra los comercios.

Autoridades decomisan todos los productos de uno de los locales

Uno de los establecimientos intervenidos terminó con el decomiso del 100% de los productos que se encontraban en el local.

El comercio, de origen chino, ofrecía diferentes artículos para la venta, entre ellos juguetes, bisutería, productos para el hogar y artículos de belleza.

Las autoridades retiraron todos los productos que permanecían dentro del establecimiento como parte del operativo realizado en el centro de San José.

Otro local no tenía permisos de trabajo

Las autoridades también intervinieron un segundo establecimiento ubicado en la misma zona.

En este caso, el operativo respondió a que el local no contaba con los permisos de trabajo correspondientes, según la información suministrada durante la intervención.

Este comercio ofrecía una amplia variedad de productos, entre ellos artículos tecnológicos, juguetes, maquillaje, artículos deportivos, accesorios para vehículos y zapatos.

¿Qué productos decomisaron?

Entre los artículos que se encontraban en los locales intervenidos había:

Juguetes.

Bisutería.

Productos para el hogar.

Artículos de belleza.

Tecnología.

Maquillaje.

Artículos deportivos.

Accesorios para carros.

Zapatos.

Las autoridades mantienen este tipo de operativos como parte de las acciones de control sobre establecimientos comerciales que funcionan en el centro de San José.

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