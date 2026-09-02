Declaran estado de alerta por volcán Rincón de la Vieja

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró Alerta Verde en seis distritos de Guanacaste y Alajuela debido al incremento en la actividad del volcán Rincón de la Vieja.

La medida se tomó luego de que entre julio y agosto se registraran más de 100 erupciones, algunas de las cuales provocaron el descenso de lahares calientes, compuestos por barro y rocas, hacia ríos de la cara norte del volcán.

Los distritos incluidos en la Alerta Verde son:

Dos Ríos y Aguas Claras de Upala.

Mayorga, Cañas Dulces y Curubandé de Liberia.

De acuerdo con el Comité Asesor Técnico (CAT) en Vulcanología y Sismología, liderado por la CNE, no se descarta que continúen las erupciones y que algunas puedan alcanzar una magnitud igual o superior a las registradas hasta ahora.

CNE pide extremar precauciones

Ante el incremento de la actividad volcánica, las autoridades recomendaron a la población evitar la exposición innecesaria a la caída de ceniza.

También pidieron no entrar en contacto con ríos que transporten material volcánico, debido al riesgo que representan para la salud.

Le puede interesar: Encuentran sin vida a influencer y modelo internacional

La CNE además recomendó evitar que los animales beban de estas aguas y, en caso de exposición a ceniza, proteger las vías respiratorias y los ojos.

Las autoridades recordaron a la población consultar únicamente información proveniente de medios oficiales.