Declaran estado de alerta en el Volcán Poás

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró Alerta Verde en el Parque Nacional Volcán Poás debido al aumento de la actividad sísmica, las erupciones y la emanación de gases registrada en el coloso.

Pese a este incremento en la actividad, el parque continuará abierto al público, aunque las autoridades establecieron medidas especiales para reforzar la seguridad de los visitantes.

Reducen cantidad de visitantes

El sendero principal hacia el mirador del cráter y el sendero Sombrilla de Pobre continuarán habilitados.

Sin embargo, los visitantes deberán utilizar casco de seguridad de manera obligatoria durante el recorrido.

Además, se reducirá el aforo permitido en el mirador del cráter a 56 personas y también se disminuirá a la mitad la cantidad de visitantes que pueden ingresar diariamente al parque.

CNE pide respetar las indicaciones

Las autoridades hicieron un llamado a quienes visiten el Poás para que sigan en todo momento las instrucciones de los guardaparques.

La CNE también pidió no ingresar de manera ilegal al parque y respetar las zonas y medidas establecidas, con el objetivo de evitar riesgos ante el aumento de la actividad volcánica.