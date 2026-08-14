Declaran alerta amarilla en varios sectores del país por onda tropical 32

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) actualizó este viernes las alertas por el ingreso de la onda tropical número 32 a Costa Rica.

La Zona Norte, el Caribe Norte y el Caribe Sur permanecen bajo alerta amarilla ante el aumento de las lluvias previsto para este fin de semana.

Además, la CNE declaró alerta verde para el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur.

Onda tropical llegará este sábado

De acuerdo con la CNE, la onda tropical 32 ingresará al país este sábado 15 de agosto y provocará un incremento de las lluvias durante el fin de semana.

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El paso de este sistema también estará reforzado por la zona de convergencia intertropical, que permanece activa sobre el territorio nacional.

Piden precaución por inundaciones y deslizamientos

La CNE pidió a la población mantenerse atenta en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos.

Las autoridades también recomendaron mantenerse informados mediante los canales oficiales y extremar las precauciones al transitar por rutas que históricamente presentan problemas de deslizamientos.

En estos casos, la recomendación es verificar antes de salir si las carreteras permanecen habilitadas y conducir con especial precaución.