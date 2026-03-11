Declaran alerta 4A en aeropuerto Tobías Bolaños por explosión en avioneta

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Una alerta 4A se activó hace unos minutos en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma, luego de que una aeronave pequeña presentara problemas durante su aterrizaje.

Según la información preliminar, la aeronave sufrió pérdida de potencia y además registró una explosión en el tren de aterrizaje izquierdo.

¿Personas heridas?

A pesar del incidente, las autoridades confirmaron que las dos personas que viajaban a bordo resultaron ilesas.

El protocolo de emergencia del aeropuerto se activó de inmediato para atender la situación y garantizar la seguridad en la pista.

Bomberos atienden la emergencia

Varias unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar y actualmente permanecen en la escena para controlar cualquier riesgo y verificar el estado de la aeronave.

De momento, las autoridades continúan con la atención del incidente y la evaluación de lo ocurrido.