El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) intervino a 42 personas que ingresaron de manera ilegal al Parque Nacional Volcán Poás durante la madrugada de este lunes.

Los grupos, conformados en su mayoría por jóvenes de entre 20 y 25 años, pretendían llegar hasta el cráter para observar el amanecer y tomarse fotografías para redes sociales.

Según reportó el SINAC, iniciaron la caminata cerca de la medianoche desde el sector de Bajos del Toro, en Sarchí, con el objetivo de completar un recorrido de 12 kilómetros hasta la cima del volcán activo.

Funcionarios del SINAC, junto a la Policía Turística y la Cruz Roja, esperaron a los excursionistas en el sector de Los Quemaderos, donde los interceptaron alrededor de las 3:00 a.m. A todos se les tomaron los datos personales y se les advirtió que, en caso de reincidir, podrían enfrentar procesos judiciales por desobediencia, con sanciones que incluyen hasta un año de cárcel.

De los 42 intervenidos, uno fue remitido a la Fiscalía por haber reincidido en ingresos ilegales a áreas silvestres protegidas.

Riesgo en caminatas clandestinas

La travesía hacia el cráter atraviesa fincas privadas, cataratas y zonas de difícil acceso, lo que convierte la experiencia en una actividad riesgosa. El terreno irregular, la presencia de ceniza volcánica y la constante emanación de gases hacen que el ascenso represente un alto peligro para los visitantes y para los cuerpos de rescate en caso de emergencia.

Además, las autoridades revelaron que varios de los jóvenes pagaron entre ₡5.000 y ₡30.000 colones a supuestos guías que organizan estos recorridos ilegales. En algunos casos, los guías abandonan a los grupos cuando se realizan operativos.

Posibles sanciones más severas

Actualmente, en la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley que busca multas de hasta ₡2.3 millones para quienes sean sorprendidos ingresando ilegalmente a parques nacionales. La medida aplicaría tanto a quienes lo hagan por primera vez como a los reincidentes.