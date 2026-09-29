Decapitan a hombre y dejan la cabeza al lado

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Información que llegó a la redacción de Noticias Repretel confirmó que encontraron a un hombre que fue decapitado y dejaron su cabeza al lado, en el sector de La Trinchera de Pital, San Carlos.

¿Dónde encontraron el cuerpo del hombre?

Hallazgo se realizó específicamente en una piñera.

¿Hay autoridades en lugar?

Fuerza Pública se encuentra custodiando la escena, a la espera del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el respectivo levantamiento del cuerpo.

Información en desarrollo.

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