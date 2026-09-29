Decapitan a hombre y dejan la cabeza al lado

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Información que llegó a la redacción de Noticias Repretel confirmó que encontraron a un hombre que fue decapitado y dejaron su cabeza al lado, en el sector de La Trinchera de Pital, San Carlos.
Hallazgo se realizó específicamente en una piñera.
Fuerza Pública se encuentra custodiando la escena, a la espera del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el respectivo levantamiento del cuerpo.
Información en desarrollo.
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