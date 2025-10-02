Hay buenas noticias con los ticos en el inicio de las competencias europeas, otras no tanto. Empecemos con las buenas.

¿Cómo le fue a Jeyland Mitchell?

Por fin debutó el defensor Jeyland Mitchell con el Sturm Graz de Austria. Lo hizo en la victoria del equipo por la UEFA Europa League ante el Rangers de Escocia.

Mitchell entró de cambio al minuto 73′ y logró mantener el marco en 0 mientras estuvo en cancha, aunque ya el equipo había encajado el descuento.

¿Y lo no tan bueno?

Donde no vienen noticias tan buenas es en la participación del Universitatea Craiova de Carlos Mora. El carrilero nacional jugó el partido completo, recibió una amarilla y su club cayó 2-0 ante el Rakow Czestochowa de Polonia.