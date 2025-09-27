Keylor Navas será de la partida este sábado en uno de los encuentros más importantes de la temporada para Pumas UNAM hasta el momento: el clásico liguero ante el América, uno de los clubes más grandes de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Cómo llega Pumas al partido?

Los universitarios vienen de cosechar 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en los últimos 5 partidos. Se ubican novenos con 13 puntos tras 10 partidos.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga MX

1. Cruz Azul: PJ: 10 | Pts: 24 | 7G – 3E – 0P

2. Toluca: PJ: 10 | Pts: 22 | 7G – 1E – 2P

3. Monterrey: PJ: 10 | Pts: 22 | 7G – 1E – 2P

4. América: PJ: 10 | Pts: 21 | 6G – 3E – 1P

5. Tigres: PJ: 10 | Pts: 19 | 5G – 4E – 1P

6. Juárez: PJ: 11 | Pts: 18 | 4G – 3E – 3P

7. Tijuana: PJ: 11 | Pts: 16 | 4G – 4E – 2P

8. Pachuca: PJ: 10 | Pts: 14 | 4G – 2E – 4P

9. Pumas: PJ: 10 | Pts: 13 | 3G – 4E – 3P

El pitazo inicial está programado para las 9:05 p.m. hora de Costa Rica, y, de ganar, el equipo de Keylor podría aspirar a meterse hasta dentro de los 6 primeros lugares de la tabla.