El debilitamiento de los vientos alisios hará que esta semana sea más lluviosa en el país, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional, que advierte posibles inundaciones en la Gran Área Metropolitana debido al aumento de precipitaciones y tormentas eléctricas.

Estas condiciones, previstas para el Pacífico central y sur, el Valle Central y la zona norte, requerirán que las autoridades de emergencia estén en alerta para responder a eventuales afectaciones en infraestructura y comunidades vulnerables.

La población debe mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles crecidas de ríos y deslizamientos.