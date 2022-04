México se encuentra conmocionado por la desaparición de Debanh Escobari, una joven mexicana de Nueva León. Los padres de la joven dieron entrevista a medios de comunicación y hablaron de su esperanza de verla con vida.

“Mi esposa y yo guardamos la esperanza porque es nuestra única hija, no le puedo decir que no, si toda la vida voy a tener que seguir buscándola, lo haré. No hemos dormido, no hemos comido”; dijo su padre, Mario Escobar.

Desde la cuenta personal de Instagram de la joven desaparecida, que han tomado familiares para difundir información para poder encontrarla, se compartió la última imagen de ella.

“Para las personas que se preguntan si esta fotografía es real, SI ES REAL, fue la última vez que se le vio a Debanhi, nosotros contamos con esta foto desde la mañana del 9 de abril”, escribió la familia en Instagram.

La ficha de búsqueda de Debanhi, emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas en Nuevo León, señala que la última vez que la vieron vestía una blusa de tirantes blanca, falda oscura y tenis de bota tipo Convers, color negro.

Desaparición

Debanhi fue dejada sola por dos amigas con las que llegó a una reunión. Las dos jóvenes se fueron a casa y llamaron a un contacto de confianza para que la recogiera. Dicho contacto trabaja como conductor de plataforma, pero el trabajo lo hizo fuera de operación.

En algún momento, el conductor abandonó a Debanhi en medio de la carretera a Laredo, le tomó una foto y se la envió a las amigas, quienes después se la enviaron a la familia. Su desaparición sucede poco después del femicidio de María Fernanda, joven de 27 años también en Nueva León.

Con Escobar suman, tan sólo en el primer trimestre del año, al menos 18 desapariciones de mujeres en Nuevo León. De ellas se han podido localizar a por lo menos 10.