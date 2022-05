Las investigaciones sobre el caso de Debanhi Escobar siguen su curso, tras la conmoción causada por la desaparición de la joven el pasado 9 de abril del presente año y su posterior hallazgo, 13 días después, sin vida y en una cisterna a espaldas del motel Nueva Castilla, en Nuevo León.

La joven de 18 años estudiaba en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y fue vista con vida por última vez en una fiesta realizada en la Quinta Diamante, a la que asistió con unas amigas y de la cual se fue completamente sola.

Debanhi Escobar: padre de la joven reclama que no le informan de cateo

Mario Escobar, padre de Debanhi, acudió al Motel Nueva Castilla al enterarse de una nueva inspección en el sitio donde fue localizado el cuerpo sin vida de su hija.

El hombre no pudo estar presente durante el cateo, ya que aseguró que las autoridades no le informaron previamente acerca de la revisión.

“No puedo entrar porque no me informaron. Si es el caso de que estén checando lo de Debanhi me debieron haber informado cuando fuimos a la diligencia pasada”, reclamó Escobar.

Caso Debanhi Escobar: realizan nuevo cateo a Motel Nueva Castilla

Las autoridades del estado de Nuevo León realizaron un reciente cateo en el Motel Nueva Castilla, en búsqueda de nuevos indicios para aclarar la muerte de la joven Debanhi Escobar.

Las investigaciones están enfocadas en la zona del restaurante el motel, lugar donde fueron tomados los últimos videos de Debanhi Escobar con vida, así como en una zona de habitaciones, reportaron medios locales.

Sin Bandera pide sentir indignación por violencia machista en México

El mexicano Leonel García, integrante del dueto Sin Bandera con el argentino Noel Schajris, pidió el último jueves 5 de mayo sentir “una gran indignación todo el tiempo” ante la ola de violencia contra las mujeres en México, como el presunto feminicidio aún no resuelto de la joven Debanhi Escobar.



“Es inaceptable, inaudito. Tenemos que sentirnos con una gran indignación todo el tiempo y que esa indignación no solamente sea de palabra, sino que empecemos a accionar. Que los que están a cargo de las leyes las modifiquen y quienes están a cargo de la ejecución de la ley la apliquen”, respondió García a pregunta de Efe en conferencia de prensa.

Debanhi Escobar: madre de la joven exige justicia por el caso

La madre de Debanhi Escobar, Dolores Bazaldua, a través de un video, exige que las autoridades puedan encontrar al responsable, para que la sociedad pueda creer que alguien los defiende.

“Como sociedad, creemos en la justicia, creemos que nos van a defender y espero y así sea, lo único que quiero y exijo es que se aclare esto, que salga el culpable, o los culpables, que como sociedad creamos que hay alguien para defendernos”, manifestó Dolores Bazaldua, madre de Debanhi.

“Pido la cabeza de quien sea”: padre de Debanhi Escobar lanzó nuevo mensaje

Mario Escobar, a través de su canal de YouTube, mostró su indignación por el poco avance en el caso a 31 días de su desaparición. “No tengo miedo a la muerte”, aseguró.

Mario Escobar, el padre de Debanhi, ha sido quien más se ha pronunciado respecto al caso. Así, se ha manifestado abiertamente en contra de los procesos de la Fiscalía y señalando irregularidades cuando las ha percibido. Una de las posturas más claras que sostiene el progenitor es que a su hija la asesinaron en otro sitio y que, posteriormente, fue colocada en la cisterna donde la encontraron.

Además, para evitar que se propaguen noticias falsas y tener una comunicación directa con la gente, Escobar abrió un canal de YouTube, en el que agradeció el apoyo que viene recibiendo su familia e hizo algunas aclaraciones sobre la situación actual del caso.

Uno de los esclarecimientos de Mario Escobar fue sobre el hallazgo de la credencial de servicios médicos del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) de su hija en una jardinera de Monterrey, la mañana del jueves 5 de mayo.

“El día de hoy salió la información de que se encontró una credencial que, efectivamente, pertenecía a mi hija, Debanhi. Pero esta se había extraviado alrededor de hace dos meses, dos meses y medio, y en una de las diligencias por parte del fiscal en ese momento ya habían cateado esa ubicación de los Condominios Constitución”, acotó.

En recientes declaraciones a medios locales, Mario solicitó una vez más que la empresa de transportes Alcosa entregue los videos del sábado 9 de abril, correspondientes a ocho minutos que serían claves para hallar al culpable de la muerte de Debanhi Escobar.

“A mí no me pueden decir que se perdieron”, dijo a Televisa, con respecto a su pedido a la empresa.

En lo que va del año, el estado de Nuevo León ha registrado una ola de desapariciones, con al menos una treintena de mujeres todavía sin localizar.

México, en promedio, más de 10 mujeres son asesinadas cada día. En 2021, se han sumado más de 1.000 feminicidios, crímenes por razón de género.