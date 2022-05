Las autoridades del estado Nuevo León, al extremo este de México, manifestaron que investigan a un hombre que aparece en uno de los videos conseguidos , por el caso de la muerte de la joven Debanhi Escobar, que indigna al México y América. Además, informaron que todavía no hay sospechosos, pues están en la fase de ahondar qué pasó, según recogió el periódico El Universal.

Griselda Núñez Espinosa, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios del estado, declaró en conferencia de prensa que se han revisado diversas grabaciones y “respecto a las personas que se puede visualizar o se aprecia en el video, la persona tiene características de hombre”.

Debanhi Escobar: alerta en México por mensajes con virus sobre el caso de la joven

Sujetos inescrupulosos han aprovechado la coyuntura que genera la investigación en torno a la desaparición y muerte de Debanhi Escobar para crear un potente virus que roba información.

Diversos medios locales, recientemente, informaron sobre la circulación de un mensaje de texto proveniente de un número de Ciudad de México con una presunta filtración del expediente de Debanhi. Sin embargo, este sospechoso documento es un clickbait que dirige a los usuarios hacia una página de descarga de archivos de gran tamaño.

“Filtran expediente del caso Debanhi. Crean DEBANHI LEAKS. Aquí la liga de descarga de 4 GB de información https://nsms.live/LsygA”, se lee en la misiva enviada a varios celulares.

Debanhi Escobar: presunto implicado en la muerte de la joven niega ser ‘El Jaguar’,

En medio de las investigaciones, se dio a conocer el apodo de ‘El Jaguar’, un supuesto hombre involucrado directamente con el caso, pues se filtró una presunta conversación entre Debanhi y sus amigas donde hablan de este personaje.

Sin embargo, el hombre supuestamente ligado a ese alias, identificado como Gustavo Soto, rompió su silencio a través de las redes sociales y negó tener ese apodo, por lo que presentó algunas pruebas para defenderse de las acusaciones.

Además, aseguró que tiene pruebas sobre dónde estuvo el día 9 de abril del año 2022, cuando fue reportada la desaparición de Debanhi, quien desde un día antes salió con sus amigas a una fiesta en la Quinta Diamante.

“Escobedo no es zona caliente”, dice alcalde tras el caso Debanhi Escobar

El caso Debanhi Escobar puso en alerta al municipio de Escobedo, donde fue vista por última vez la joven y, posteriormente, fue encontrada sin vida en una cisterna del motel Nueva Castilla.

Ante esta situación, el alcalde de la localidad, Andrés Mijes, declaró, recientemente, que el municipio de “Escobedo no es una zona caliente”. El funcionario, además, informó que se reforzará el patrullaje en su región.

Padre de Debanhi Escobar denuncia que están lucrando con el caso de su hija

Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, denunció publicamente que hay youtubers y páginas de redes sociales que están lucrando con el caso.

“Hay youtubers y cuentas falsificadas de Debanhi o mías que están pidiendo dinero. No depositen dinero a ninguna cuenta. No lo estoy autorizando. No voy a lucrar con el nombre de mi hija”, manifestó el padre de Debanhi en entrevista con Carmen Aristegui.

Padre de Debanhi Escobar critica al personal del motel Nueva Castilla

Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, señaló al Grupo Reforma que los empleados del motel Nueva Castilla fueron indolentes al demorar 15 días con la entrega de información y los videos de las cámaras de seguridad.

Por otro lado, el vicefiscal del Ministerio Público destacó que, hasta el momento, se han logrado recabar 50 videograbaciones y 100 declaraciones de involucrados en la investigación, contenidas en seis tomos con 6.000 hojas.

Debanhi Escobar: mujeres taxistas ofrecen viajes gratis para pasajeras en México

Debido los hechos recientes de desapariciones de mujeres y el caso de Debanhi Escobar en Nuevo León, la conductora Lolita Ríos y otras 16 taxistas se unieron para brindar viajes gratis a las mujeres pasajeras, reportaron medios locales.

“Siempre les decimos a los conductores hombres que sean respetuosos con las mujeres que se suban a los taxis: si no platican nada, ustedes no hablen, llévenla a su destino, llévenlas seguras y hasta que entren en su domicilio pueden retirarse. Tenemos muchos reglamentos y hombres y mujeres brindamos el servicio con seguridad”, manifestó Ríos.