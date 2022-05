Este jueves 5 de mayo, un grupo de vecinos del Condominio Constitución informaron a las autoridades sobre el hallazgo de una identificación de Debanhi Escobar, esto, a más de 20 kilómetros de donde fue encontrado el cadáver de la joven, en el motel Nueva Castilla.

Además, en una reciente entrevista para N+Monterrey, el taxista Juan David Cuéllar, última persona que vio con vida a Debanhi Escobar, reveló nuevos detalles sobre lo ocurrido en la fatídica noche en que la joven desapareció. Argumentó que él llevó a la estudiante de Derecho y a sus amigas a dos fiestas, ya acordó recogerlas. Sin embargo, un desacuerdo entre ellas, hizo que solo Debanhi abordará el auto, del que finalmente terminó bajando en medio de la carretera Laredo.

Así fue como medios mexicanos dieron la noticia del hallazgo del documento de identificación de Debanhi Escobar

#ÚltimaHora Encuentran identificación de Debanhi Escobar en una jardinera de los condominios Constitución, en Monterrey, ubicados a 22 km del último lugar donde la joven fue vista con vida. #ExpresoDeLaMañana con @AnaOrdonana | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo pic.twitter.com/wTgIzOW9VW — Foro_TV (@Foro_TV) May 5, 2022

Taxista reveló por qué Debanhi Escobar bajó del auto

Juan David Cuéllar contó en una entrevista para N+ Monterrey que la joven decidió bajarse del auto tras confundirlo con alguien de la fiesta.

“Ella las ve que pasan y ahí es cuando empieza a decir que yo la traía en la fiesta, le digo: ‘no amiga, yo no te traía en la fiesta, yo estaba trabajando’. Ella voltea enojada, como si yo le hubiera hecho algo en la fiesta. Yo creo que se confundió”, relató el conductor.

Acto seguido, la joven le pidió que la dejara en un lugar peligroso, petición que el taxista rechazó. Tras la negativa, Debanhi Escobar demandó que la llevaran a su casa, pero cambió de opinión y decidió bajar del taxi. “Ella quita el seguro y ella se baja. Se baja sobre la lateral de la carretera, yo me quedé alrededor de tres minutos, para ver si ella se arrepiente, pero al no ver reacción de ella yo me retiro”, concluyó Cuéllar.

Hallan identificación de Debanhi Escobar

Este jueves, vecinos de los Condominios Constitución alertaron sobre el hallazgo de una credencial que pertenece a Debanhi Escobar. La residencial está a más de 20 kilómetros de donde fue encontrado el cadáver de la joven.

Hallaron identificación de Debanhi Escobar a más de 20 Kilómetros de donde fue encontrado el cuerpo

Este jueves 5 de mayo, vecinos de los Condominios Constitución alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de una credencial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) perteneciente a Debanhi Escobar; nuevo indicio que podría cambiar la dirección de la investigación por la desaparición y posterior muerte de la joven.

La residencial donde se halló la identificación queda a más de 20 kilómetros de distancia del motel Nueva Castilla, lugar donde se encontró el cuerpo de la joven.

Juan David Cuéllar asegura que Debanhi Escobar y amigas acordaron que él las recogiera

El taxista Juan David Cuéllar, quien fue la última persona que vio con vida a Debanhi Escobar, asegura que él llevó a la joven y a sus amigas, Ivonne y Sarahí, a dos fiestas aquella noche: una en San Nicolás de los Garza, que ya había concluido y finalmente a la reunión en la Quinta El Diamante.

El conductor indicó que tras dejar a las jóvenes en el lugar, ellas acordaron que él las recogería, motivo por el cual, Debanhi le pidió su número de teléfono.

Taxista reveló más detalles de lo ocurrido la noche que desapareció Debanhi Escobar

El taxista Juan David Cuéllar, última persona que vió con vida a Debanhi Escobar, contó en una entrevista N+ Monterrey, que la fiesta en la Quinta El Diamante no fue el primer evento al que llevó a las jóvenes aquella fatídica madrugada del 9 de abril.

Según sus declaraciones, el conductor recogió a las muchachas para llevarlas a una reunión en San Nicolás de los Garza. Cuando llegaron, el evento había llegado a su fin por lo que ellas decidieron ir hacia la Quinta El Diamante. En ese recorrido, Debanhi Escobar se ubicó en el asiento del copiloto, mientras sus amigas iban detrás.

Asistente a la fiesta en la Quinta El Diamante revela que Debanhi Escobar no aceptó recibir ayuda

Varios testimonios que forman parte del expediente de Debanhi Escobar salieron a la luz. En ellos, diversos amigos y testigos de la fiesta en la Quinta El Diamante detallaron los hechos a las autoridades. En ese contexto, un asistente a la celebración contó que la joven y sus amigas, Ivonne y Sarahí rechazaron su ayuda pese a que la estudiante de Derecho se encontraba ebria.

“Estaba en un estado inconsciente (…) Insistí en ofrecerme a llevarlas, pero en todo momento se negó a aceptar mi ayuda”, mencionó.

Amigo de Debanhi Escobar brinda detalles de la fiesta en la Quinta El Diamante

Los testimonios de diversos asistentes, entre ellos algunos amigos de Debanhi Escobar, sobre lo que sucedió en la fiesta en la Quinta El Diamante han salido a la luz.

Uno de los fragmentos presenta el testimonio de un conocido de la joven, identificado en el expediente con el alias ‘Kokesioo’ quien indica que junto con Debanhi Escobar y otros amigos, acudieron a comprar alcohol.

“Al llegar a la tienda observé que Debanhi compró una botella azul de la cual solo sé que contenía vodka, saliendo de la tienda nos regresamos a la fiesta”, inicia la declaración.

“Posteriormente, siendo las 12:20 horas me ofrece de su bebida y al probarla me percato que está demasiado cargada de alcohol, le recomendé que la rebajara con refresco, a lo que me contestó: ‘nombre mira, como agua me la tomo’”, añadió el testigo.

La muerte aún inexplicable de Debanhi Escobar, de 18 años, despertó una profunda ira contra las autoridades mexicanas, acusadas de negligencia en las investigaciones sobre los asesinatos y desapariciones de miles de mujeres cada año.

Los medios han puesto el foco en el caso de la estudiante desde que se reportó su desaparición entre la noche del viernes 8 de abril y la madrugada siguiente en la periferia de Monterrey, capital industrial del norte.

El cuerpo de la adolescente fue encontrado el 21 de abril en el fondo de la cisterna de un motel, cerca de la carretera hacia Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos.

Su última foto con vida se volvió viral. Estaba al borde de la vía con su silueta esbelta, cabello largo, brazos cruzados, un bolso, top blanco, falda color beige y zapatos Converse. Esta imagen es ahora un emblema de las manifestaciones feministas.

“¡Debanhi, yo te presto mi voz!” y “¡Queremos justicia!”, gritaron decenas de mujeres en Ciudad de México el pasado domingo. También hubo protestas en Monterrey.

El caso despertó un interés inusual en un país con 3.751 asesinatos de mujeres solo en 2021 (1.004 de ellos clasificados como feminicidios) y casi 100.000 desaparecidos.

“Una mujer desaparecida en México. Ella es una de miles”, titulaba The New York Times en su portada en inglés, y afirmaba: “El caso desata la indignación hacia la inacción de las autoridades”.

Irregularidades

Antes del descubrimiento del cuerpo de Debanhi, su padre, Mario Escobar, había denunciado en los medios las fallas de las autoridades en la fase inicial de búsqueda.

“Este caso tiene mayor visibilidad porque los medios así lo decidieron”, comenta a la AFP Valeria Moscoso, especialista en trabajo y acompañamiento psicosocial, al subrayar que otras víctimas también han denunciado sus casos públicamente sin recibir igual atención.

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril y apareció sin vida 13 días después en una cisterna, a espaldas de un motel. Foto: @debanhi.escobar / Instagram

El miércoles en rueda de prensa Gustavo Guerrero, fiscal del estado de Nuevo León (cuya capital es Monterrey), destituyó a dos funcionarios por “errores” y “omisiones” en el caso.

Por ejemplo, los equipos de búsqueda visitaron cuatro veces el motel antes de encontrar a la joven.

“Es una de las varias irregularidades que desataron esa conmoción”, dice a la AFP la activista María de la Luz Estrada.

El último miércoles, la Fiscalía también difundió un video para intentar reconstruir la cronología de los hechos.

Según esas imágenes de cámaras de seguridad, a las 04H29 del 9 de abril Debahni deambulaba sola por la carretera, antes de entrar al motel y asomarse a la ventana de un restaurante abandonado.

Previamente habría salido de una fiesta tras una discusión con otros jóvenes, según testigos e imágenes transmitidas por los medios.

La joven subió entonces a un vehículo, cuyo conductor trabaja para la aplicación de transporte Didi, del que luego descendió por una razón desconocida, de acuerdo con varios testimonios.

El chofer negó acusaciones de un gesto inapropiado hacia Debahni. Por el contrario, afirma que quiso ponerse en contacto con las amigas y los padres de la joven cuando ella decidió bajarse del vehículo.

Asegura, además, haber tomado la última foto de la chica para advertir a sus amigas.

“Hay muchas hipótesis. No podemos descartar nada”, sostuvo el fiscal, sin excluir un accidente.

“No descartamos ninguna pista”, sostuvo el padre, quien habló en un primer momento de secuestro y asesinato.

Según el padre, el bolso de su hija no estaba junto a ella cuando encontraron su cuerpo sin vida. Sin embargo, no dio más detalles para no afectar la investigación, pero aseguró que tan pronto se haga la comparación entre las autopsias revelará lo que sus investigadores encontraron.

Además, descartó que su hija consumiera drogas y afirmó que, aunque la prueba toxicológica saliera positiva, no es un factor relevante dentro de la investigación, pues descarta que se trate de accidente y asegura que fue un feminicidio.

Medios y sociedad

Moscoso apunta que el caso de Debanhi mantiene un patrón común a las desapariciones y muertes de mujeres en México.

“La indolencia de las autoridades, las complicidades, la poca capacidad para investigar, la culpabilización de las víctimas, la criminalización de las familias y la impunidad con que quedan los agresores”, detalla.

La especialista considera además que este hecho plantea una reflexión para los medios y la sociedad en general.

“¿Qué es lo que están queriendo mostrar (los medios) y por qué? ¿Qué está pasando con una sociedad que elige ignorar que los responsables son quienes las desaparecen y asesinan, y el Estado que no busca (a los delincuentes) y está en complicidad?”, cuestiona.

Padre de Debanhi envió mensaje a las amigas la noche de su desaparición

Por otro lado, envió un mensaje a las amigas que estaba con Debanhi la noche de su desaparición. Les pidió que digan la verdad y deseo que tengan una larga vida.

“Que digan la verdad, que no tengan miedo, que la sociedad quiere saber. Que Dios las bendiga, que eran de la edad de mi hija, que espero que tengan una larga vida como no la tuvo mi hija. Que estoy destrozado y que Dios las bendiga, que digan la verdad, si se sienten amenazadas, pues que lo hablen”, reflexionó el padre de Debanhi.

Debanhi Escobar habría sido acosada por hombre de 34 años

Debanhi estudiaba en la facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y, de acuerdo a las declaraciones de uno de sus presuntos compañeros de clases, habría compartido aula con un sujeto de 34 años que la acosaba, tanto así que tuvo que bloquearlo de todas sus redes sociales.

El joven, que no reveló su identidad, dijo que el acosador estuvo presente en la fiesta de la Quinta Diamante, a la cual asistió Debanhi con sus amigas. Según detalla, esta persona se parece físicamente al hombre del que se aleja la joven de 18 años en la grabación de una cámara de seguridad difundida el 28 de abril.

“Me cuesta trabajo decirlo, pero ya déjense de esos cuentos de que ‘se cayó’ o de que estaba tomada, a Debanhi, pues es ese tipo que la acosaba, que tuvo la oportunidad, se le hizo fácil y la drogó tal vez”, comentó el aparente estudiante de la UANL para el canal de YouTube Oxlack Investigador.

Según los vecinos de la zona, aparte de Debanhi Escobar, otras dos mujeres habrían fallecido en el motel Nuevo León. Foto: AFP/El Universal

En el diálogo, que se dio durante una transmisión en vivo del creador de contenidos, el joven no proporcionó datos personales y tampoco confirmo o desmintió que hubiera dado declaraciones a la Fiscalía.

“Creemos que él (acosador) tuvo mucho que ver porque se parece al del video, en el que prácticamente la está manipulando, porque Debanhi no huía por enojo o por pelea con amigas, te puedo asegurar que ella huía por cuestión de que sufrió un acoso, posiblemente la quisieron drogar (…) porque ella no acostumbraba a tomar, yo conviví con ella en dos fiestas de la universidad”, añadió.

Un total de 322 mujeres han desaparecido en el estado de Nuevo León este año. “El 90% fueron localizadas”, afirmó el fiscal.

El año pasado, México registró 33.308 homicidios y el 10% de las víctimas fueron mujeres. Las activistas aseguran que la cifra de feminicidios es mucho más elevada que la oficial.

