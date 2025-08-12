Este matrimonio, que inició como simples distribuidores de estupefacientes, escaló hasta comandar una estructura delictiva en Guararí mediante extorsiones y desplazamientos forzados, según el Organismo de Investigación Judicial, que ejecutó 12 allanamientos para desarticular la red.

Los agentes judiciales, liderados por el fiscal adjunto de Heredia, documentaron cómo obligaban a vecinos a pagar “peajes” bajo amenazas de violencia.

Su operación expandió el microtráfico en la zona, generando terror en comunidades aledañas donde habitantes denunciaron presencia constante de drogadictos y balaceras.