Desde la vaquita María del Milagro, que intentaron llevarse en un taxi en el 2004, hasta toros y vacas que se trepan a techos o pasean por calles, estas historias virales han sorprendido a todo Costa Rica.

La realidad supera la ficción en el país, con anécdotas que reflejan la particularidad de la fauna local y su interacción inusual con entornos urbanos, capturando la atención nacional y generando conversación en redes sociales.

Lo que evidencia el carácter único y a veces impredecible de la vida rural metida en la ciudad, con animales que se roban el show sin planearlo.