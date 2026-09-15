De San Carlos al mundo: el talento que hace brillar a Costa Rica

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

En estas fiestas patrias, la música y el talento joven son protagonistas, y desde Ciudad Quesada, la Banda 506 de San Carlos lleva más de 20 años formando artistas y representando a Costa Rica dentro y fuera del país.

Los integrantes de la agrupación llegan a estas celebraciones con el orgullo de ser tricampeones mundiales en su categoría, un logro que demuestra la calidad artística que se cultiva en la zona.

La banda se ha consolidado como un semillero de talento que proyecta el nombre de Costa Rica en escenarios internacionales, manteniendo viva la pasión por la música en las nuevas generaciones.