El delantero español Sabin Merino, exjugador del Deportivo Saprissa, volverá a las canchas luego de cuatro meses sin actividad profesional. El Barakaldo CF confirmó su incorporación para reforzar el ataque de cara a la temporada 2025/26.

A sus 33 años, Merino llega como agente libre con una amplia trayectoria en el fútbol español e internacional.

Su más reciente paso fue en el Deportivo Saprissa, donde debutó en la CONCACAF Champions Cup, pero solo disputó 11 juegos donde pudo anotar en una ocasión. En total, acumula 338 partidos oficiales y 54 goles a lo largo de su carrera.

Con el Barakaldo, Merino buscará aportar experiencia, calidad y gol para afrontar el nuevo reto en el fútbol español.