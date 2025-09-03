El intento de asalto en una soda de Pérez Zeledón

En Pérez Zeledón, un hombre ingresó a una soda con la intención de robar el bolso a una mujer que estaba en el lugar.

Las cámaras de seguridad muestran cómo el sujeto se abalanza para arrebatárselo, pero ella reacciona y le aplica una especie de llave para impedir que se lo lleve.

“Fue una reacción por impulso”

La mujer relató que dentro de su bolso llevaba dinero, su cédula y otros documentos personales, y por eso decidió no soltarlo.

Aseguró que no sabe karate ni defensa personal, y que su acción fue simplemente por impulso.

Dueños del local intervienen

En el video se observa además cómo los propietarios del local se acercan al ver lo que ocurría.

Uno de ellos incluso toma lo que parece ser un arma para evitar que la situación pasara a mayores y proteger a la víctima.

Reacción valiente pero riesgosa

Expertos han señalado que este tipo de reacciones pueden ser peligrosas, ya que el asaltante pudo portar un arma blanca y herir a la mujer.

En este caso, el robo no se consumó y la víctima logró resguardar tanto su dinero como sus pertenencias personales.