Un impactante hecho ocurrido en Orlando, Florida, ha generado indignación y se ha vuelto viral en redes sociales: una mujer de 70 años identificada como Shirley Pasamanick mordió a un pitbull para rescatar a su perro Sparky, de 14 años, luego de que el animal los atacara en las afueras de la Plaza Tropical Supermarket.

Según declaraciones a medios locales, Pasamanick relató que el ataque fue completamente inesperado:

“Simplemente salió corriendo hacia nosotros. Hice todo lo que pude, pero terminamos en el suelo”.

Las cámaras de seguridad captaron cómo la adulta mayor intentó detener al pitbull con su bastón y con sus propias manos, sin éxito. Desesperada y con apenas 41 kilos de peso, tomó una decisión extrema: morder al perro en el cuello para que soltara a Sparky.

“No podía abrirle la boca, así que lo mordí. ¡Tenía que hacerlo!”, expresó la mujer.

Dueño del pitbull huyó del lugar

Tras lograr liberar a su mascota, un hombre, aparentemente el dueño del pitbull, apareció en escena, sujetó al animal con una correa y se marchó sin siquiera revisar cómo estaban la víctima y su perro.

Pasamanick denunció en entrevistas que nadie la ayudó y que las personas que presenciaron el hecho “se quedaron de brazos cruzados”.

Heridas y consecuencias emocionales

La mujer y Sparky sufrieron mordeduras y moretones, aunque ambos lograron sobrevivir al ataque. Lo que más afectó a Pasamanick fue la falta de apoyo:

“Me pongo a temblar cada vez que veo el video. Estuve sacudida por días después de lo que pasó”.

En sus redes sociales pidió compartir las imágenes para generar conciencia sobre los ataques de este tipo de perros y señaló que el pitbull debería ser sacrificado.

Investigación en curso

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange investiga lo ocurrido y busca identificar al dueño del animal, quien abandonó la escena sin cooperar. Hasta el momento, ni las autoridades ni el supermercado han dado una respuesta oficial.

Pasamanick insiste en que su perro Sparky es “la razón por la que se levanta cada día” y hace un llamado a proteger a las mascotas ante situaciones de riesgo.

VIDEO