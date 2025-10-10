La Policía Penitenciaria de Costa Rica dio un golpe curioso pero contundente contra el tráfico de drogas dentro de los centros penales. Esta vez, un gato fue capturado transportando drogas en la cárcel de Pococí.

Según información oficial, el felino llevaba adheridos a su cuerpo dos envoltorios con aparente marihuana y 31 boletas para enrolar droga, los cuales fueron decomisados cuando el animal fue interceptado en la plaza de deportes del centro penitenciario.

Cortesía Ministerio de Justicia

Otros decomisos recientes

El caso del gato no fue el único. En la cárcel Gerardo Rodríguez, una persona visitante fue sorprendida intentando entregar drogas ocultas dentro de bolsas de té de jengibre: 25.20 gramos de aparente cocaína.

En el centro penitenciario Terrazas, se encontró un envoltorio con 78.35 gramos de aparente marihuana en el techo del lugar, junto a un adaptador de corriente para cargador de teléfono, que aparentemente fue lanzado mediante un dron.

Finalmente, en el Centro de Formación Zurquí, los oficiales decomisaron un teléfono celular que privados de libertad mantenían oculto dentro de un servicio sanitario.

Estos operativos reflejan la constante vigilancia de las autoridades para prevenir el ingreso de drogas y objetos prohibidos dentro de los centros penales del país.