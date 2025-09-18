Un impactante video que circula en redes sociales muestra un robo dentro de una ferretería, presuntamente ubicada en Tilarán, Guanacaste. En las imágenes se observa a una mujer tomando una herramienta y ocultándola en su ropa, mientras se acomoda cuidadosamente antes de salir del local con total tranquilidad.

Según el video, otro sujeto parece distraer a los dependientes, facilitando que la mujer pueda llevarse lo robado sin ser detectada. El material ya se ha viralizado en redes sociales, generando preocupación sobre la seguridad en comercios locales.

Las autoridades aún no han confirmado la identidad de los sospechosos ni si hay investigaciones en curso. Mientras tanto, se recomienda a los comerciantes extremar medidas de vigilancia y a los ciudadanos denunciar cualquier actividad sospechosa.