Un video que circula en redes sociales ha dejado a todos sorprendidos: en Río de Janeiro, Brasil, un vendedor ambulante sin brazos logró noquear a un hombre en plena calle, usando únicamente sus muñones.

Las imágenes muestran a ambos hombres descalzos y luchando a puño limpio, hasta que el comerciante brasileño conecta un golpe certero que deja a su rival tendido en el suelo. Tras el enfrentamiento, el hombre recoge su gorra con tranquilidad y se aleja, mientras los transeúntes reaccionan entre risas y asombro.

El incidente ha generado diversas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios destacan la habilidad y fuerza del vendedor, mientras otros cuestionan la violencia del hecho.

VIDEO