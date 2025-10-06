Las fuertes lluvias y los vientos que afectan a Puntarenas provocaron una nueva emergencia en la comunidad de El Roble, donde un enorme árbol Guanacaste cayó sobre la vivienda de Doña Flora Solís, una adulta mayor de 90 años.

En el momento del accidente, Doña Flora se encontraba en su cuarto, cuando un tronco del árbol cayó directamente sobre su pecho. El impacto le fisuró una costilla y le causó otras lesiones en el cuerpo, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro médico.

El hijo escuchó el estruendo y logró rescatarla

Su hijo relató que estaba en la sala cuando escuchó un estruendo muy fuerte. Al ingresar al cuarto, encontró a su madre atrapada bajo el tronco.

“Cuando llegué, tenía un tronco en el pecho y otro montón de ramas encima. Gracias a Dios pude sacarla”, contó.

El árbol también destruyó gran parte de la casa de Doña Flora y causó daños en otra vivienda cercana, propiedad de un familiar.

Vecinos temen que otros árboles caigan

Tras el incidente, los vecinos comenzaron a cortar los restos del árbol y a revisar los árboles cercanos, ya que temen que otro pueda caer por las condiciones del terreno y la humedad acumulada.

La familia de Doña Flora enfrenta ahora el reto de reparar los daños en las viviendas y continuar con el cuidado de la adulta mayor, quien sobrevive de milagro después de un accidente que pudo terminar en tragedia.