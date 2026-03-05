De migrante a emprendedora: Marta López inspira a mujeres a empezar de cero

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Marta López, venezolana-costarricense de 53 años, demuestra que los obstáculos son oportunidades para renacer.

Comunicadora social de profesión, llegó a Costa Rica hace ocho años con sus maletas y la pérdida de su madre, pero también con la determinación de salir adelante. Hoy tiene una tienda en Desamparados, publicó tres libros y es coach emocional.

En el marco del Día de la Mujer, la Fundación Monge le otorgó un reconocimiento que incluyó una orden de compra de 100.000 colones.