El nombre de Gerard Piqué es actualmente uno de los más buscados. El futbolista está en la boca de todos después de su escandalosa separación de Shakira, con quien llevaba más de 12 años. Ahora, parece que tiene que perder mucho laboralmente. Según informó Mundo Deportivo, habría coincidido en una reunión con o Xavi Hernández, DT y excompañero, hace dos semanas. En ella, el técnico le dejó en claro que no entraría en sus planes con el papel de titular indiscutido.

Incluso le advirtió que su salario estaba significando un gran peso para la entidad, la cual intenta salir de una grave crisis económica. Además, Xavi le dejó claro que si no iba a tener la cabeza centrada 100% en el fútbol le acabaría apartando del equipo: “Te quiero comprometido al 100% y centrado totalmente en el fútbol, si no te sientes capaz, entonces no me sirves”.

En las últimas horas surgieron detalles. En el mismo, el exmediocampista se habría interiorizado en la situación personal del zaguero y en cómo impactó en su ánimo y motivación, porque sólo le podía ser útil al equipo “al 100%”. También le habría advertido que para ello su vida extradeportiva debía ser “ordenada”.

¿Por qué este señalamiento? Porque afirman en Barcelona señalan que Gerard está “sin control” después de su ruptura con Shakira. EL futbolista estaría gastándose cantidades ingentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada”, declaró el papparazzi Jordi Martín en diálogo con el programa Socialité del canal Telecinco.

Piqué y Xavi habrían tenido una tensa conversación. (Foto: REUTERS/Pablo Morano).

“Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo 2.000 (casi 2100 dólares), de 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias”, agregó. Afirman que el defensor habría aceptado las condiciones, señalándole a Xavi que le demostraría que estaba equivocado. También, según aseguran en España, Piqué abrió las puertas para un ajuste salarial para hacer su esfuerzo pensando en el arribo de refuerzos.

Polémicos audios

Piqué, de 35 años, viene de semanas muy agitadas desde que comunicó su separación de Shakira. Además, también está en medio otro escándalo con el presidente de la Federación Española de Fútbol, después de que se filtraran diversos audios de WhatsApp en el que pide favores. El catalán también es un exitoso empresario y tiene inversiones en diferentes rubros.Entre sus fuentes de ingresos, figuran posibles comisiones por ser intermediador en acuerdos millonarios. Por ejemplo, Piqué fue el facilitador del patrocinio entre la firma japonesa Rakuten y el Barcelona, cifrado en más de 200 millones de euros.