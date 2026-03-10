De llorar en su casa a ser figura en Saprissa: Jorkaeff Azofeifa cuenta su historia

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Una realidad refleja el momento que vive el lateral limonense Jorkaeff Azofeifa en Deportivo Saprissa: emociones intensas y un camino marcado por momentos difíciles antes de consolidarse en el equipo.

El futbolista reconoció que atravesó etapas complicadas mientras luchaba por ganarse un lugar en el equipo.

“Yo llegaba a la casa, lloraba, claramente lloraba. Me sentía mal, pero me apoyaba mi familia y mis compañeros”, confesó el lateral.

Azofeifa destacó que el respaldo del grupo fue clave para levantarse y continuar trabajando hasta encontrar su mejor nivel.

Un presente sólido en el Saprissa

El defensor limonense vive actualmente uno de sus mejores momentos con los morados. En lo que va del semestre suma 565 minutos en siete partidos, con dos asistencias y seis titularidades.

Estos números lo consolidaron como una de las opciones habituales en la alineación del equipo tibaseño.

Un semestre clave para su futuro

El contrato de Jorkaeff Azofeifa con Deportivo Saprissa finaliza al cierre del torneo, por lo que este semestre también resulta determinante para definir su continuidad.

El jugador afirmó que su enfoque está en rendir dentro de la cancha.