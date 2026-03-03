De lavar platos a dueña de su propio negocio

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La historia de Gina Piñar es un ejemplo de perseverancia, de lavar platos en una pastelería pasó a ser dueña de su propio negocio junto a su madre Wolys Cruz.
Un despido la empujó a emprender y hace siete años creó la famosa “Torta Cuatro Leches”, cuya receta secreta guarda en el bizcocho. “Emprender es un camino bastante difícil, pero con perseverancia se puede”, afirmó Gina.
Hoy su negocio familiar en Paraíso ofrece postres y bocadillos que han prosperado gracias al trabajo de madre e hija.