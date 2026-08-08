De ingeniera a instructora de yoga: María Fernanda siguió su verdadera pasión

María Fernanda Bogantes es ingeniera en Salud Ocupacional y Ambiente y trabajaba en una constructora, pero nunca se sintió atraída por las labores de escritorio.

Desde los 18 años practicaba yoga como pasatiempo y, con el paso del tiempo, se enamoró de esta disciplina. Comenzó a capacitarse y a dar clases gratuitas a sus amigas en el polideportivo de Alajuela, quienes la motivaron a continuar por su facilidad para enseñar.

Posteriormente, un curso libre de yoga en la Universidad Nacional le permitió conocer otra perspectiva de esta disciplina y verla como un estilo de vida.