De fabricar la casita de Bad Bunny a crear títeres llenos de alegría

Don Ricardo Díaz, quien se hizo conocido por fabricar la famosa casita de Bad Bunny, volvió a reinventarse. El emprendedor dejó parcialmente los trabajos en madera y ahora incursionó en la costura para elaborar títeres.

Según contó, la iniciativa nació de su deseo de mantenerse activo y buscar nuevas alternativas para su emprendimiento.

En este nuevo proyecto también participa su esposa, doña Marlen, quien se encarga de decorar los títeres y añadir detalles como el cabello, los ojos, la nariz y la vestimenta.

La pareja explicó que comenzó a trabajar con títeres en 2018, luego de que su hija, quien es psicóloga, comprara uno. A partir de entonces, comenzaron a elaborar sus propios modelos.