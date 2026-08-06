De excombatiente a artesano: así cambió su vida y hoy crea piezas únicas en madera y resina

Randall Casanova, recordado por su participación en un popular programa de Canal 11 entre 2010 y 2012, ha transformado su vida y ahora se dedica a la creación de piezas únicas en madera y resina desde su taller en casa.

El excombatiente abrió las puertas de su hogar para mostrar esta nueva faceta artesanal, que contrasta con su pasado en la televisión donde era conocido por su espíritu competitivo.

Casanova, quien en el programa vestía los colores naranja y azul según el equipo al que pertenecía, hoy canaliza esa energía en el diseño de obras que combinan materiales y técnicas artesanales. Su taller es ahora el escenario de una historia de reinvención personal alejada de los reflectores.