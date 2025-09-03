El exfutbolista brasileño Robinho, condenado a nueve años de prisión por violación en grupo en Italia, cumple su sentencia en la Penitenciaría de Tremembé, en São Paulo. Desde su llegada en marzo de 2024, el exdelantero asumió un rol inesperado: entrenador del equipo de fútbol de los reclusos.

Según el libro “Tremembé: la prisión de los famosos” del periodista Ulisses Campbell citado por CNN Brasil, Robinho ha transformado parte de la dinámica carcelaria al liderar al llamado “Tremembé Esporte Clube”, conjunto que representa a los internos en los partidos organizados dentro del penal.

Partidos insólitos: delitos como criterio de juego

Una de las particularidades más sorprendentes de esta cárcel es la forma en que se arman los equipos. En lugar de los clásicos duelos de “casados contra solteros” o por colores, los partidos se dividen según el delito de cada recluso. Entre los más habituales se encuentran los choques de “asesinos contra violadores”, una práctica que Campbell describe como “absurda” pero que se ha vuelto normal en Tremembé.

Robinho, que entrena a uno de estos equipos, se ha convertido en una figura de liderazgo y respeto entre los internos. Su presencia genera admiración, ya que muchos lo ven como un referente deportivo pese a la gravedad de la condena que enfrenta.

Más visitas y privilegios en la cárcel

La notoriedad del exjugador también ha tenido impacto en la vida cotidiana de la penitenciaría. Campbell señala que la llegada de Robinho atrajo un 30% más de visitas de familiares y curiosos, algunos de los cuales llegan incluso con camisetas del Santos en busca de un autógrafo. Además, su estancia habría traído beneficios y mayor seguridad para los demás presos.

El trasfondo judicial de Robinho

Robinho fue condenado en 2017 en Italia por participar en la violación de una joven de 23 años en una discoteca de Milán, en 2013, cuando militaba en el AC Milan. Las autoridades judiciales contaron con grabaciones telefónicas en las que él y sus amigos se referían al abuso de manera burlona, lo que reforzó la sentencia.

Aunque Italia solicitó su extradición, la Constitución brasileña prohíbe enviar a prisión extranjera a ciudadanos nacidos en el país. Por eso, en 2024 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y luego el Supremo Tribunal Federal (STF) homologaron la condena para que el exdelantero la cumpla en territorio brasileño.

Actualmente, Robinho sigue privado de libertad en Tremembé, donde combina su rol de recluso con el inesperado papel de técnico de fútbol.