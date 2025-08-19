El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, aclaró recientemente a través de su cuenta en la red social X la cifra oficial de la deuda financiera bancaria del club morado, luego de cuestionamientos públicos surgidos en medios.

Según detalló Rojas, la deuda bancaria de Saprissa asciende a $18 millones de dólares, la cual está al día, ha sido puntualmente atendida, y cuenta con respaldo de activos sólidos. Además, subrayó que esta situación financiera es conocida y respaldada por los accionistas del club.

¿Cuánto representa eso en colones?

Al tipo de cambio actual (aproximadamente ₡504.04 por dólar), esta deuda equivale a:

₡9.092.805.714 (Nueve mil noventa y dos millones ochocientos cinco mil setecientos catorce colones)

Este monto corresponde únicamente a deuda financiera bancaria, y no debe confundirse con el total de pasivos del club, una diferencia técnica importante que el jerarca morado resaltó en su publicación.

El mensaje completo

Aunque Rojas no respondió directamente a cuestionamientos en medios, sí se dirigió a la afición morada para reafirmar la estabilidad financiera del club y asegurar que vienen proyectos importantes a futuro, como el posible nuevo estadio.