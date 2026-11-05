De acampar frente al casting a llegar hasta la semifinal

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

María Alejandra Alfaro fue la primera persona en llegar al casting de La Voz del Más Allá. Su deseo de participar era tan grande que decidió llegar desde la noche anterior y acampar para asegurarse la oportunidad de presentarse ante producción.

Aquella noche terminó convirtiéndose en el inicio de una historia marcada por la perseverancia, la valentía y las ganas de demostrar que estaba dispuesta a luchar por un espacio. Desde entonces superó cada etapa de la competencia hasta convertirse en una de las semifinalistas.

Hoy, aquella participante que esperaba afuera antes de que comenzara el casting está mucho más cerca de la final. María Alejandra quiere demostrar que haber sido la primera en llegar también puede significar convertirse en una de las últimas en abandonar la competencia.

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